Pese a la eliminación, Gabriel Villamil deja su huella en la Copa Libertadores

El sueño de disputar una final de Copa Libertadores se le escapó al boliviano Gabriel Villamil, quien vivió una noche de contrastes con Liga Deportiva Universitaria de Quito. El conjunto ecuatoriano cayó por 4-0 ante Palmeiras en Brasil, resultado que dio vuelta al 3-0 obtenido en la ida y dejó a los albos fuera del torneo.

Villamil, que fue una de las grandes figuras del certamen continental, no pudo ocultar su tristeza tras la eliminación. Sin embargo, su rendimiento en la semifinal —donde anotó dos goles en el partido de ida— lo consolidó como un referente para los hinchas ecuatorianos y despertó el interés de varios equipos europeos.

Según medios ecuatorianos, la dirigencia de Liga de Quito tasó al mediocampista boliviano en 6 millones de dólares, aunque su salida podría concretarse recién después del Mundial 2026, torneo en el que se espera que Villamil represente a la selección boliviana.

Pese al golpe de quedar fuera de la final, Gabriel Villamil ya escribió una página dorada en la historia de la Copa Libertadores 2025, dejando en alto el nombre del fútbol boliviano.

