¿Por qué Straccia no es más DT de Guabirá? La explicación del estratega

Marcelo Straccia dejó de ser director técnico de Guabirá de Montero luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia en la planificación del equipo para la temporada 2026. El entrenador argentino explicó a la Red Uno, que las diferencias se dieron principalmente en el criterio para la contratación de jugadores.

“Creo que no nos pusimos de acuerdo. Yo quería armar un equipo competitivo con jugadores del medio local, chicos bolivianos que me interesaban traer a Guabirá. Los dirigentes han visto otra cosa y no nos hemos puesto de acuerdo”, manifestó Straccia, quien señaló que la decisión fue consensuada entre ambas partes.

El ahora exentrenador del azucarero indicó que el vínculo se cerró sin conflictos mayores.

“Hemos decidido cortar el vínculo de las dos partes, así que no hay ningún problema. Ahora hay que ver para dónde vamos y tratar de que el teléfono suene”, agregó.

Durante su etapa en Guabirá, Straccia dirigió 26 partidos oficiales y consiguió 15 victorias, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos deportivos del club. El técnico valoró el trabajo realizado junto a su plantel y cuerpo técnico.

“Costó mucho esfuerzo y trabajo. Lo hemos logrado junto a todos los jugadores y mi cuerpo técnico. Guabirá es un club muy lindo para trabajar y esperemos que siga creciendo, pero lamentablemente no se dieron las condiciones para continuar”, reflexionó.

Tras su salida, Marcelo Straccia reconoció que existen conversaciones para asumir en Oriente Petrolero.

“Me gustaría dirigir un equipo grande y quedarme acá. Hay que ver si se concreta. Sabemos de los inconvenientes que ha tenido el club, primero deberá solucionar los pendientes que tiene y después veremos”, concluyó.

