Pudo ser tragedia: cisterna choca contra jardinera y causa daños materiales

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes en la intersección de las avenidas Melchor Pérez de Olguín y Víctor Ustariz, en la ciudad de Cochabamba, donde una cisterna perdió el control y terminó impactando contra una jardinera y un poste de alumbrado público.

Las imágenes del hecho son impactantes y muestran los severos daños que sufrió el motorizado, además del momento en el que fue remolcado por grúas especiales para dar inicio a las investigaciones correspondientes por parte de la Policía.

Vecinos de la zona salieron alarmados tras escuchar el fuerte estruendo que provocó el choque.

“Pasó como a las seis y diez, seis y cuarto más o menos de la mañana. El ruido fue muy fuerte y todos los vecinos salimos”, relató una testigo del sector.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad, aunque los daños materiales son considerables. Personal de la Dirección de Tránsito llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento de información, verificar las condiciones del conductor y determinar las causas del accidente.

Debido al impacto, también se realizó una verificación de los servicios básicos, ya que el poste derribado podría haber afectado el suministro eléctrico en la zona.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades.

