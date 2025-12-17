Hallan el arma con la que se habría cometido el triple crimen en Abapó

En las últimas horas se conoció sobre el hallazgo del arma de fuego con la que presuntamente se cometió el triple crimen registrado en la propiedad privada San Jorge, ubicada a unos 50 kilómetros del municipio de Abapó y a aproximadamente 190 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. En el mismo operativo se logró la aprehensión del principal sospechoso, quien fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa.

Las víctimas fueron identificadas como Honorato Gemy, de 57 años, propietario de la estancia; su esposa María Amparo Morón, de 50 años; y Hernán, un vaquero que trabajaba en el predio. Los cuerpos fueron encontrados en el patio de la propiedad con múltiples impactos de bala, evidentes signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, lo que da cuenta de la brutalidad del hecho.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso habría sido recientemente contratado por la pareja para trabajar en el lugar y estaría directamente vinculado a la muerte de las tres personas. Durante su huida, el individuo habría abandonado el arma de fuego y un vehículo en el camino, elementos que fueron clave para su identificación y posterior captura.

El acusado será sometido en las próximas horas a una audiencia de medidas cautelares, mientras los investigadores continúan con las diligencias, entre ellas la prueba de guantelete, que permitirá determinar si el aprehendido disparó el arma encontrada en el lugar.

En medio del dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a Honorato Gemy y María Amparo Morón en un velorio realizado en la zona de la avenida Radial 17, donde dos ataúdes reflejan la magnitud de la tragedia que enluta a una familia dedicada a la ganadería. El cuerpo del trabajador fallecido fue retirado posteriormente, completando el trágico saldo de este violento suceso.

Aunque la familia ha pedido reserva y respeto, expresó su firme pedido de justicia, mientras el hecho ha generado consternación y preocupación entre vecinos y propietarios de estancias de la región. Los familiares no descartan la participación de otras personas y continúan investigando para esclarecer las causas y circunstancias de este crimen.

Se aguarda que, en las próximas horas, las autoridades correspondientes brinden más detalles sobre este caso.

