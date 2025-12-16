Aprehenden a sospechoso y revelan la causa de la muerte de una adolescente en Ivirgarzama

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, confirmó este martes la aprehensión de Orlando Z., de 18 años, señalado como el presunto autor de la muerte de Daniela T. C., una adolescente de 17 años, en la localidad de Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel.

La orden de aprehensión fue ejecutada en las últimas horas por efectivos policiales, en el marco de la investigación iniciada tras el hallazgo del cuerpo de la joven, ocurrido la mañana del 11 de diciembre, en un río cercano a su domicilio, ubicado en el barrio Central de la población Villa San Pablo.

Según los antecedentes del caso, el 10 de diciembre, la víctima asistió a una fiesta de promoción organizada en la unidad educativa donde estudiaba junto a sus amigas. La celebración se extendió hasta aproximadamente las 05:00 de la madrugada del día siguiente.

“De acuerdo a los primeros actos investigativos realizados en la etapa preliminar, se pudo establecer que la última persona con la que fue vista la víctima fue Orlando Z.”, informó el fiscal Tejerina.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Juvenas Gómez Vásquez, detalló que el examen forense practicado al cuerpo de la adolescente determinó que la causa de la muerte fue anoxia anóxica, obstrucción de las vías aéreas superiores y asfixia mecánica por sofocación, descartándose completamente una muerte accidental.

Las investigaciones continúan mientras el Ministerio Público avanza con los actos procesales correspondientes para definir la situación legal del aprehendido.

Prensa FGE

