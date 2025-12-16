TEMAS DE HOY:
Thiago, el héroe canino, halla cocaína escondida en cinturones rumbo a Australia

Durante un operativo de control en el Aeropuerto de Cochabamba, el can antinarcóticos “Thiago” detectó clorhidrato de cocaína oculto en cinturones de cuero dentro de una encomienda con destino a Australia. La droga fue incautada y el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público.

Silvia Sanchez

16/12/2025 13:40

Foto Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

El Grupo Especial de Control de Aeropuertos (G.E.C.A.) realizó un operativo de interdicción al narcotráfico en las oficinas de carga y envío de encomiendas del Aeropuerto de Cochabamba.

Durante la revisión, el ejemplar canino antinarcóticos “Thiago” dio una alerta positiva ante una caja de cartón proveniente de Cochabamba con destino a Australia. Al abrir el paquete, los agentes encontraron varios cinturones de cuero que contenían una sustancia blanquecina.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. Las autoridades informaron que el caso ya se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, mientras se siguen las pesquisas para determinar el origen y destino de la droga.

“Thiago volvió a demostrar su gran olfato y entrenamiento, siendo clave para frustrar este envío de narcóticos”, señalaron desde G.E.C.A.

Foto Policía Boliviana

