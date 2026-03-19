Felcc recupera bienes presuntamente sustraídos de inmueble ligado a Marset en Santa Cruz

Un operativo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió la recuperación de diversos objetos presuntamente hurtados de una propiedad vinculada al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ubicada en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia, Santa Cruz.

La intervención se realizó en la zona de la calle Charcas, en inmediaciones del antiguo mercado Los Pozos, donde efectivos policiales inspeccionaron varias tiendas de crédito, compra y venta de objetos. De acuerdo con las investigaciones coordinadas con el Ministerio Público, en estos locales se habrían recepcionado bienes sustraídos del inmueble.

Durante el operativo, los agentes lograron incautar artículos como parrillas, sillas, teléfonos celulares y electrodomésticos de línea blanca, según reportes preliminares. Estos elementos serán sometidos a peritajes para confirmar su procedencia y establecer su vinculación con el caso.

Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a las personas que habrían trasladado y comercializado los objetos en las casas de empeño.

El caso abre nuevas líneas de investigación sobre una posible red de receptación de bienes robados, así como sobre el entorno y las propiedades asociadas a Marset, quien es requerido por la justicia en varios países por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las pesquisas continúan y no se descartan nuevas intervenciones en otros puntos de la capital cruceña.

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