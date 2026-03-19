Caso Marset: quiénes son los siete extranjeros aprehendidos y qué se investiga sobre su rol

La investigación en torno al narcotraficante Sebastián Marset suma un nuevo capítulo: siete ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos en un operativo ejecutado en Santa Cruz de la Sierra, y ahora las autoridades buscan determinar con precisión quiénes son y qué papel cumplían dentro de la organización.

El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), y confirmado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien adelantó que los detenidos serían parte del círculo cercano de seguridad de Marset.

¿Quiénes son los aprehendidos?

De acuerdo con la información oficial, se trata de:

Cinco ciudadanos colombianos: Kevin E. C. S., Luis E. R. J., Martino V. S., Sebastián D. H. y Eber A. F.

Dos ciudadanos ecuatorianos: Daniel A. B. S. y José G. Á. T.

Aunque sus antecedentes aún están en proceso de verificación, las primeras hipótesis apuntan a que no eran simples colaboradores.

¿Qué hacían?

Durante el operativo, las fuerzas del orden encontraron uniformes de corte militar, lo que refuerza la sospecha de que los aprehendidos cumplían funciones dentro de un grupo de seguridad estructurado.

“Presumimos que estas personas eran parte del equipo de seguridad de Marset”, explicó la autoridad.

Además, el ministro advirtió que este grupo podría haber estado vinculado a posibles acciones violentas en el país, lo que eleva el nivel de preocupación sobre el alcance de la organización.

Investigación en curso y nuevas pistas

Actualmente, los siete detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Boliviana, donde se toman sus primeras declaraciones. Las autoridades anticipan que en los próximos días se profundizará la investigación para esclarecer su nivel de participación.

El operativo, realizado en la zona de Las Palmas, se mantuvo en estricta reserva y fue ejecutado por una unidad de élite con el objetivo de avanzar sin filtraciones en la búsqueda de Marset y su red.

“Vamos a continuar con la captura del resto de los integrantes de esta organización criminal”, aseguró Oviedo.

Máxima expectativa: abrirán cajas fuertes

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posible apertura de cajas fuertes halladas en inmuebles vinculados a Marset, prevista para los próximos días.

Según adelantó el ministro, este procedimiento contará con la presencia del Ministerio Público y podría revelar información clave sobre las operaciones y el alcance de la red.

El caso avanza con piezas que empiezan a encajar, pero también con nuevas incógnitas. Quiénes son realmente estos siete extranjeros y qué tan cerca estaban de Marset son preguntas que la investigación buscará responder en las próximas horas.

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