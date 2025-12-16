TEMAS DE HOY:
Policial

Choques consecutivos: dos graves accidentes sacuden la carretera al occidente

Dos graves accidentes de tránsito se registraron en la carretera al occidente, dejando varias personas heridas y movilizando a equipos de emergencia hasta la zona. Las autoridades trabajan en atender a los afectados y determinar las causas de los siniestros.

Red Uno de Bolivia

16/12/2025 13:43

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La carretera al occidente del país fue escenario de dos accidentes de tránsito en el sector de Parotani, Cochabamba; a solo 7 kilómetros de distancia entre sí. Los hechos dejaron varias personas heridas y activaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

En el primer accidente, se requirió la presencia de personal especializado, ya que el conductor quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser rescatado.

El segundo incidente involucró a un vehículo de transporte de carga y encomienda, ocurrido cerca de la tranca de Pirque. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de personas afectadas y la gravedad de sus heridas.

Foto Red Uno

Las autoridades viales y de emergencia continúan en el lugar, coordinando la atención de los heridos y trabajando para restablecer la circulación en la carretera. Se espera un informe oficial con los detalles de los accidentes.

 

