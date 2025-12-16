“No tenemos información de él”: buscan a un vaquero como sospechoso del triple crimen en Abapó

Un triple crimen mantiene en vilo a la población de Abapó y al departamento de Santa Cruz. Tres personas fueron halladas sin vida dentro de la propiedad privada San Jorge, ubicada a unos 50 kilómetros de Abapó y a 190 kilómetros de la capital cruceña. Los cuerpos presentaban impactos de bala, signos evidentes de violencia y se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Las víctimas fueron identificadas como Honorato Gemi, de 57 años, propietario de la estancia; su esposa, María Amparo Morón, de 50 años; y Hernán, un trabajador del lugar. El hallazgo fue realizado por un vecino, quien encontró los cuerpos tendidos en el patio de la vivienda y alertó de inmediato a las autoridades.

Tras la denuncia, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y el levantamiento legal de los cuerpos. Según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en la escena se encontraron casquillos de arma de fuego, los cuales ya fueron recolectados como indicios de convicción.

“Hay signos de violencia e impactos de bala por proyectiles de armas de fuego que se utilizan comúnmente en zonas rurales. Se han encontrado casquillos en el lugar y se están realizando todas las labores investigativas correspondientes”, explicó la autoridad del Ministerio Público.

El trabajo investigativo se complica debido al estado en el que fueron encontrados los cuerpos. De acuerdo con Zeballos, las víctimas habrían fallecido entre cuatro y cinco días antes de ser halladas.

“Lamentablemente, los cuerpos ya estaban en descomposición, pero se están realizando registros del lugar del hecho y tomando declaraciones testificales”, añadió.

La principal sospecha recae sobre un vaquero que habría sido contratado recientemente para trabajar en la propiedad. Así lo señaló Alejandro Gemi, hijo del propietario asesinado. “La sospecha que tenemos es que había venido otro vaquero a trabajar. No tenemos ninguna información de él, no sabemos absolutamente nada del tipo ese”, manifestó.

Esta hipótesis se refuerza con el hallazgo de una camioneta perteneciente a la víctima, que fue encontrada abandonada a unos 20 kilómetros de la estancia. Según la familia, el sospechoso habría intentado huir en el vehículo.

“En esa escapó él, se escapó en esa camioneta, porque ahí mismo quedó plantada y por eso no pudo salir hasta la carretera”, relató Alejandro.

“Días antes me dijo que iba a venirse y me la encargó para siempre. Era una mujer muy buena, muy querida”, recordó entre lágrimas Roxana Chávez, consuegra de María Amparo Morón.

Mientras la Policía y la Fiscalía intensifican la búsqueda del principal sospechoso, el caso sigue en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play