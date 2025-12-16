Video: ¡Terrible! Vehículo impactó contra un semáforo dejando un herido en la Doble Vía La Guardia

Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en la avenida Doble Vía a La Guardia, entre el Tercer y Cuarto Anillo, luego de que un vehículo impactara contra un semáforo ubicado en la parte central de la vía.

Según información preliminar, el conductor del motorizado, quien se encontraba solo al momento del hecho, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan, provocando el choque que generó daños materiales en la infraestructura vial.

Personal de emergencia acudió de inmediato al lugar y trasladó al conductor a un centro de salud cercano, donde recibe atención médica. Se espera el reporte oficial sobre su estado de salud.

Mira la programación en Red Uno Play