Video: ¡Terrible! Camión chocó contra una casa y dejó tres heridos en Villa Fátima, La Paz

Según el reporte preliminar, el camión impactó contra una vivienda, afectando a un negocio y a un cajero automático. El chofer y las personas que se encontraban a bordo del vehículo estaban aparentemente ebrios.

Red Uno de Bolivia

13/11/2025 8:25

Camión chocó contra una casa y dejó tres heridos en Villa Fátima. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Un terrible accidente de tránsito se registró la noche de este martes en inmediaciones del mercado de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, donde un camión terminó impactando violentamente contra un inmueble.

De acuerdo con el informe policial, producto del hecho tres personas resultaron heridas. Las primeras investigaciones señalan que el conductor y sus acompañantes se encontraban en presunto estado de ebriedad.

“Se tiene un accidente de choque a objeto fijo, protagonizado por un vehículo que impactó contra un inmueble”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

El cajero automático que se encontraba en el inmueble quedó completamente destruido. Las personas heridas eran los acompañantes del conductor y fueron trasladadas de inmediato a un centro médico cercano.

El hecho causó temor entre las vendedoras del sector, que presenciaron el violento impacto y el posterior caos en la zona.

 

