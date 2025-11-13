¿Qué se sabe del bebé hallado sin vida en una caja de cartón en Santa Cruz? Esto dijo la Fiscalía

El personal de la División de Homicidios realizó el levantamiento legal del cuerpo de un recién nacido que fue encontrado sin vida entre cajas de cartón en una acera céntrica de la ciudad de Santa Cruz.

El fiscal del caso, Alberto Hurtado, confirmó que el cuerpo del neonato fue trasladado hasta la morgue para los estudios forenses que permitirán establecer la causa exacta del fallecimiento y tipificar el posible delito.

“Se realizó la recolección de elementos y se ha podido evidenciar que existen prendas, tanto una manta como una manilla, en la cual se presume que tendría el nombre de la mamá”, detalló Hurtado.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector muestran a un hombre en situación de calle cargando la caja de cartón que contenía el cuerpo. Según la Fiscalía, se investiga si esta persona actuó por cuenta propia o fue utilizada por terceros para abandonar al bebé.

El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, quienes expresaron su indignación y pidieron una investigación a fondo. Un reciclador que transitaba por el lugar fue quien descubrió el cuerpo y alertó a los residentes.

“Vi sus piecitos y me asusté. Estaba tapado con cartón. Parece que nació bien, pero lo botaron”, declaró el testigo.

La Fiscalía adelantó que los próximos pasos incluyen el análisis de la manilla médica, que podría aportar datos clave sobre el centro de salud donde nació el bebé y la identidad de la madre.

Mira la programación en Red Uno Play