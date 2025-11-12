Vecinos compartieron con la Red Uno las imágenes de una cámara de vigilancia donde se puede ver claramente a un hombre cargando una caja de cartón, donde fue hallado el bebé encontrado sin vida en una acera ubicada entre la calle Ñuflo de Chávez y Warnes, a la altura del primer y segundo anillo.

Según las imágenes, los vecinos presumen que el hombre que dejó la caja con el bebé dentro es una persona en situación de calle y no descartan que haya sido pagado por terceras personas.

“¿Qué tal si la persona que dejó la caja fue pagada? El hallazgo es muy doloroso y como vecinos queremos que se haga justicia. El niño tiene la manilla de un centro médico; eso significa que fue atendido”, señala un vecino que pide investigar el hecho.

“El bebé tenía la manilla de un centro médico y también había junto al cuerpo unas compresas que solo se utilizan en los centros y maternidades”, afirmó otro vecino consternado por el hallazgo.

El cuerpecito del bebé fue encontrado por un hombre que se encontraba reciclando basura en la zona.

Según el testimonio, el recién nacido se encontraba entre cajones de cartón y, cuando se disponía a alzarlos, vio el cuerpo del bebé y llamó a los vecinos, que posteriormente dieron informe a la Policía.

