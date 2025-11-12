Estaba entre cajas de cartón: Encuentran a otro bebé sin vida en una céntrica calle de Santa Cruz

La tarde de este miércoles 12 de noviembre, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en una acera de la calle Ñuflo de Chávez y Warnes, a la altura del primer y segundo anillo.

El cuerpecito del bebé fue encontrado por un hombre que se encontraba reciclando basura en la zona.

Según el testimonio, el recién nacido se encontraba entre cajones de cartón y, cuando se disponía a alzarlos, vio el cuerpo del bebé y llamó a los vecinos, que posteriormente dieron informe a la Policía.

Este sería el segundo bebé hallado sin vida en este mes, luego del recién nacido encontrado en la zona del Avión Pirata.

“Duele mucho como padre y vecino ver que este es el segundo caso que se encuentra en la semana. Como subalcaldía nos pusimos en contacto con la Policía y la Defensoría para que se realice la investigación inmediata”, sostuvo Rolando Lopez, subalcalde del Distrito 11.

