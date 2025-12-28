Productores en Santa Cruz rompen diálogo con la ANH y amenazan con medidas de presión

El diálogo entre los productores de Santa Cruz y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fracasó, dejando al sector en un estado de alerta. Tras no alcanzar un consenso, los productores anunciaron que tomarán medidas de presión contundentes en un plazo de 48 horas.

Edward Condo, Productor, denunció que el nuevo sistema de registro para cargas superiores a 120 litros es ineficiente y presenta fallas constantes. Según el dirigente, es inaceptable que se impongan trámites burocráticos sobre una sustancia que ya no debería estar sujeta a este tipo de controles restrictivos.

En este sentido, también lamenta que la crisis se agrava en los surtidores, donde existen reservas de combustible que no pueden ser entregadas a quienes viajan hasta 100 kilómetros para obtenerlas, debido a lo que en su entendido son fallas en el sistema de registro. Ante el agotamiento de las instancias de negociación, el sector espera una reflexión de las autoridades para evitar un conflicto mayor en la región.

Mira la programación en Red Uno Play