Trufis que cobren más del pasaje autorizado serán multados o retirados, advierte la Alcaldía

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra lanzó una advertencia clara a los conductores de trufis que impongan tarifas arbitrarias o cobros excesivos, fuera del precio estipulado por tramo.

“Si cobran más de lo estipulado, los vamos a sancionar; la primera vez será una multa y la siguiente se quedan sin operar”, declaró el alcalde Jhonny Fernández.

En medio de la incertidumbre por el pasaje, el Gobierno municipal analiza una propuesta presentada por el Concejo para implementar un modelo de transporte libre. Fernández indicó que ya se están revisando estudios técnicos para abrir el mercado, con el objetivo de que los precios se mantengan proporcionales al recorrido realizado.

Para garantizar el cumplimiento de las tarifas vigentes, la Alcaldía instó a los vecinos a convertirse en fiscalizadores ciudadanos. Se solicitó a la población enviar videos y placas de los trufis infractores, lo cual permitirá sanciones inmediatas.

“No vamos a permitir que abusen de la gente. Que nos envíen pruebas y actuaremos”, enfatizó el burgomaestre.

