Pasajeros escapan por las ventanas tras caída de un micro a un canal de drenaje

Un micro de transporte público perdió el control este fin de semana en la zona de El Palmar, en Santa Cruz, y terminó sumergido en un canal de drenaje, provocando escenas de pánico entre los pasajeros.

Según testigos, los ocupantes, incluyendo niños y un adulto mayor, lograron salir por las ventanas para evitar quedar atrapados dentro del vehículo.

“Escapamos como pudimos. Solo queríamos salir vivos”, relató un pasajero.

El conductor fue evacuado con heridas visibles, principalmente en el rostro.

“Tenía la nariz sangrando”, dijo uno de los testigos del accidente.

Los residentes de El Palmar expresaron su indignación por la falta de medidas de seguridad en la vía, calificando el sector como una “trampa mortal” para vehículos.

“Hacen falta barandas. Esto ya ha pasado otras veces y nadie hace nada”, reclamó un vecino.

Los vecinos piden a las autoridades municipales una intervención urgente con señalización, iluminación y barreras de protección, antes de que ocurra una tragedia mayor.

