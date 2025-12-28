¡Atención zona Sur! Cierre de vía en Obrajes este domingo por trabajos eléctricos

Este domingo 28 de diciembre, la Avenida 14 de Septiembre en la zona de Obrajes, La Paz, permanecerá cerrada temporalmente entre las 07:00 y 17:00, debido a trabajos eléctricos programados por la empresa DELAPAZ.

El corte afectará el tramo comprendido entre las calles 0 y 7, en el Macrodistrito Sur, e incluye ambos carriles.

La intervención consiste en el reemplazo de postes y recableado de líneas de media y baja tensión, según informó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) a través de sus redes sociales.

Rutas alternas habilitadas

Para evitar congestión, las autoridades recomiendan a los conductores tomar las siguientes vías alternas:

Avenida Hernando Siles (ambos carriles)

Avenida Héctor Ormachea (ambos carriles)

La Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana instó a la población a planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar la señalización y desvíos temporales.

