¡Atención zona Sur! Cierre de vía en Obrajes este domingo por trabajos eléctricos

La vía estará cerrada entre las calles 0 y 7 de Obrajes este 28 de diciembre. Se recomienda usar rutas alternas durante 10 horas.
28/12/2025 11:14
Este domingo 28 de diciembre, la Avenida 14 de Septiembre en la zona de Obrajes, La Paz, permanecerá cerrada temporalmente entre las 07:00 y 17:00, debido a trabajos eléctricos programados por la empresa DELAPAZ.
El corte afectará el tramo comprendido entre las calles 0 y 7, en el Macrodistrito Sur, e incluye ambos carriles.
La intervención consiste en el reemplazo de postes y recableado de líneas de media y baja tensión, según informó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) a través de sus redes sociales.
Rutas alternas habilitadas
Para evitar congestión, las autoridades recomiendan a los conductores tomar las siguientes vías alternas:
Avenida Hernando Siles (ambos carriles)
Avenida Héctor Ormachea (ambos carriles)
La Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana instó a la población a planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar la señalización y desvíos temporales.
