Subnacionales: Santa Cruz completa 95% de inscripciones con 4.833 registros

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que se ha completado la recepción de candidaturas para las elecciones subnacionales, con un avance del 95% en la carga de documentación en el sistema del Tribunal Supremo Electoral.

“Hasta el momento tenemos registradas 4.833 carpetas de candidatos, lo que equivale al 95% del total de las candidaturas habilitadas”, indicó Monasterio, detallando que se han inscrito todas las 35 organizaciones políticas que realizaron su trámite en el TED.

En el caso de la Alcaldía del municipio de Santa Cruz de la Sierra, se registraron 13 candidaturas, entre ellas las de Manuel Saavedra (Vos), Angélica Sosa (Santa Cruz para Todos), Vicente Cuellar (ASIP), José Gary Áñez (Primero Santa Cruz), Félix Oros (Movimiento Tercer Sistema) y Soo-Hyun Chung (Fuerza y Esperanza).

Para la gobernación cruceña, se inscribieron 12 candidatos, destacando Luis Fernando Camacho (Creemos Patria), Juan Carlos Medrano González (Sao), Guido Eduardo Nayar (Primero Santa Cruz) y Otto Ritter (Santa Cruz para Todos), entre otros.

Monasterio explicó que con estas inscripciones “ya no habrá incrementos de candidaturas para el municipio y la gobernación; estamos al 100% de las agrupaciones ciudadanas que realizaron el trámite”.

Sin embargo, señaló que algunas candidaturas deberán ser ajustadas por presentar únicamente fotocopias del carnet de identidad, proceso que deberá completarse a partir del 9 de enero.

El presidente del TED adelantó que mañana se entregará un informe final a los medios de comunicación con los datos completos de todos los candidatos inscritos.

Con el cierre de inscripciones, el calendario electoral avanza hacia la etapa de revisión y habilitación final de candidatos, un paso clave para las elecciones subnacionales programadas en todo el país.

