¡No se pierde la magia! Así fue el partido del año entre los amigos de Marcelo Martins y José Luis Chávez

En el último viernes del año, Santa Cruz fue escenario de un reencuentro especial entre exfiguras del fútbol boliviano en el denominado Partido del Año 2025, que enfrentó a los Amigos de Marcelo Martins y los Amigos de José Luis Chávez, en una jornada marcada por la camaradería y la pasión por la pelota.

El encuentro reunió a nombres que dejaron huella en el balompié nacional y que demostraron que el paso del tiempo no borra la calidad. Hugo Suárez, Sergio Galarza, Daniel Vaca, Marcelo Martins, José Luis Chávez, el “Bomba” Gutiérrez, Verduguez, el “Caballo” Saucedo, el “Conejo” Arce, Diego Bejarano, Ribera, Santos Amador, Diego Cabrera, entre otros, fueron parte de una tarde-noche cargada de recuerdos y buen fútbol.

Dentro del campo, el espectáculo no faltó. Goles, jugadas de calidad y sonrisas se mezclaron en un partido intenso que finalizó igualado 7-7, reflejo del espíritu competitivo que aún conservan los protagonistas.

Más allá del resultado, el verdadero triunfo fue el reencuentro entre amigos del fútbol y de la vida, en una jornada donde la magia volvió a aparecer y confirmó que, cuando se trata de compartir la pasión por el balón, el talento nunca se pierde.

