TEMAS DE HOY:
Enfrentamientos en Cochabamba Carlos Spencer Agresión a estudiante

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Vi sus piecitos y me asusté”: reciclador encontró al bebé sin vida en una calle de Santa Cruz

El recién nacido hallado sin vida en una acera del centro cruceño tenía una manilla médica y compresas utilizadas en centros de salud, según vecinos.

Naira Menacho

12/11/2025 20:12

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La jornada de este miércoles 12 de noviembre, los vecinos de la calle Ñuflo de Chávez quedaron consternados tras el hallazgo del cuerpo de un recién nacido sin vida entre unas cajas de cartón que se encontraban botadas en una acera.

El bebé fue encontrado por Luis Fernando Justiniano, un reciclador que se encontraba en el lugar junto a su esposa. Este fue su relato:

“Yo venía recolectando cartón y vi sus piecitos, eso me llamó la atención y me asustó, llamé a mi señora y me puse mal, luego hablamos a los vecinos. Estaba tapado con un cartón y parece que nació bien, pero lo botaron; tiene la manilla del hospital. He quedado asustado y nervioso porque yo tengo tres hijos”, afirma don Luis Fernando aún con la voz entrecortada por el susto de encontrar al recién nacido.

 

Los vecinos, impactados por el macabro hallazgo, pidieron a las autoridades, entre llanto, esclarecer el caso y dar con las personas que abandonaron al bebé.

“Es una imagen demasiado dura”, sostuvo un vecino.

El subalcalde del Distrito 11, Rolando Lopez, pidió a la Policía y a la Defensoría investigar el hecho lo más rápido posible.  

Los vecinos destacaron que entre los objetos que tenía el recién nacido se encontraban una manilla perteneciente a un centro médico y unas compresas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD