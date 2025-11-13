“Vi sus piecitos y me asusté”: reciclador encontró al bebé sin vida en una calle de Santa Cruz

La jornada de este miércoles 12 de noviembre, los vecinos de la calle Ñuflo de Chávez quedaron consternados tras el hallazgo del cuerpo de un recién nacido sin vida entre unas cajas de cartón que se encontraban botadas en una acera.

El bebé fue encontrado por Luis Fernando Justiniano, un reciclador que se encontraba en el lugar junto a su esposa. Este fue su relato:

“Yo venía recolectando cartón y vi sus piecitos, eso me llamó la atención y me asustó, llamé a mi señora y me puse mal, luego hablamos a los vecinos. Estaba tapado con un cartón y parece que nació bien, pero lo botaron; tiene la manilla del hospital. He quedado asustado y nervioso porque yo tengo tres hijos”, afirma don Luis Fernando aún con la voz entrecortada por el susto de encontrar al recién nacido.

Los vecinos, impactados por el macabro hallazgo, pidieron a las autoridades, entre llanto, esclarecer el caso y dar con las personas que abandonaron al bebé.

“Es una imagen demasiado dura”, sostuvo un vecino.

El subalcalde del Distrito 11, Rolando Lopez, pidió a la Policía y a la Defensoría investigar el hecho lo más rápido posible.

Los vecinos destacaron que entre los objetos que tenía el recién nacido se encontraban una manilla perteneciente a un centro médico y unas compresas.

