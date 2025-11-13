Expertos coinciden en que la Policía necesita una reestructuración

Diversas voces coincidieron en la urgencia de una reestructuración dentro de la Policía Boliviana, ante los constantes casos de corrupción, extorsión y vínculos con el poder político. Los analistas y exautoridades consultados recalcaron que la institución ha perdido credibilidad y requiere un cambio estructural que permita recuperar su verdadera vocación de servicio.

El coronel en servicio pasivo Rolando Fernández destacó que la reforma policial es una demanda permanente de la sociedad. “Es muy importante porque la sociedad ha reclamado de forma constante los abusos y extorsiones que se han presentado por las malas prácticas de muchos malos elementos de la Policía”, afirmó.

Fernández agregó que no deben mantenerse en funciones los oficiales que se beneficiaron de influencias políticas para ascender. “No debe quedar ni un activo ni señal de gente que se haya valido del aspecto político para subir de grado”, remarcó.

Por su parte, el analista Cristian Sánchez sostuvo que la institución policial necesita un cambio profundo de mando y enfoque para recuperar su vocación y alejarse de intereses políticos.

“La Policía necesita naturalmente un cambio de mando y un abordaje profundo para que se renueve su vocación de servicio, ya no sea una policía política ni una institución permeada por la corrupción interna y externa”, indicó.

Sánchez también cuestionó el rol del actual alto mando policial, señalando que ha estado coludido con el poder político. En particular, mencionó al general Russo, de quien dijo que debía haber sido procesado por infringir resoluciones constitucionales.

“El general Russo debería haber sido procesado penal y administrativamente, pero la anterior administración del Ministerio de Gobierno solapó esta verdad jurídica”, denunció.

