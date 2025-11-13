Imágenes sensibles: Este es el momento en que vecinos golpearon a ladrones que asaltaron a una mujer embarazada

Momentos de tensión se vivió este miércoles por la noche en la avenida Cañoto, primer anillo, Santa Cruz, cuando un grupo de vecinos decidió intervenir luego de presenciar un asalto a una mujer embarazada.

Los delincuentes, que se encontraban a bordo de una motocicleta, fueron perseguidos, reducidos y posteriormente golpeados por la multitud, antes de ser entregados a las autoridades.

Según testigos, los sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba por el lugar. Tras un breve forcejeo, intentaron huir con las pertenencias de la mujer, pero varios transeúntes reaccionaron de inmediato para impedir su escape.

La situación se tornó violenta cuando los vecinos enfurecidos comenzaron a agredir a los presuntos ladrones, quienes recibieron varios golpes hasta la llegada de efectivos policiales.

Posteriormente, los uniformados trasladaron a los dos sujetos a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, la víctima, una mujer embarazada, fue auxiliada por transeúntes.

