Vecinos capturan a ladrones que asaltaron a una mujer embarazada en la avenida Cañoto, Santa Cruz

Dos sujetos a bordo de una motocicleta fueron capturados por vecinos de la zona tras asaltar a una mujer embarazada en inmediaciones de la avenida Cañoto, primer anillo, calle Ayacucho, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte preliminar, los delincuentes interceptaron a la víctima cuando caminaba por el lugar. Según testigos, los sujetos forcejearon con la mujer para arrebatarle sus pertenencias, provocando temor entre quienes presenciaron el hecho.

Los vecinos, al percatarse del asalto, intervinieron y lograron reducir a los sospechosos, quienes fueron golpeados antes de ser entregados a la Policía.

Posteriormente, los uniformados trasladaron a los detenidos a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play