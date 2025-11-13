Abogado de juez asesinado: “Intentaron sobornarlo, pero él se negó a liberar a un delincuente"

Un juez determinó la detención preventiva para dos implicados en el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, en la ciudad de Cochabamba, ocurrido la noche del 7 de noviembre.

“La sociedad debe saber que el señor juez fue presionado para liberar a un delincuente que había cometido un delito de índole sexual contra una menor de cinco años. Le llamaron y, en una primera instancia, intentaron sobornarlo, él se negó y, a raíz de eso, le dijeron: ‘si no lo liberas, vamos a quitarte la vida a ti y a tu hijo’. Él se mantuvo firme, pero lamentablemente le quitaron la vida por un shock hipovolémico”, relató Rioja.

En la resolución, la autoridad jurisdiccional dispuso que Remberto López sea encarcelado en el penal de Palmasola de la capital cruceña, mientras que Elvis Villarroel, será trasladado a la cárcel de El Abra. Ambos deberán estar recluidos por el lapso de seis meses.

"Remberto López fue detenido preventivamente por seis meses y, en una primera instancia, se dispuso enviarlo al penal de Cantumarca en Potosí, pero su abogada fundamentó que su vida corría peligro, por lo que finalmente se dispuso su privación de libertad en Palmasola. En cuanto al señor Elvis Villarroel, permanece privado de libertad en el penal del Abra. Este último tiene un hermano, quien sería el autor material directo de los disparos junto a otras dos personas”.

. “Se encontraron celulares en las celdas que serán sometidos a pericias, así como un cuaderno con registros de mensajes y letras similares a los que se dejaron como indicios. Todo esto será analizado detalladamente por la Fiscalía”, añadió.

Se cree que el señor Remberto López es el autor intelectual de esta operación criminal, puesto que fue la parte que no estuvo inconforme con la decisión judicial y no apeló.

Las investigaciones preliminares apuntan a que ambos reclusos están vinculados a la banda criminal “Nuevo Amanecer”, activa en el trópico de Cochabamba, conocida por secuestros, asesinatos y otras actividades delictivas. “Estamos trabajando para esclarecer el alcance de la organización criminal y su relación directa con el asesinato del juez”, afirmó una fuente judicial bajo reserva.

