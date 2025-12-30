“Te mueves y te disparo”: repartidor fue víctima de un violento atraco en Santa Cruz

Un violento atraco a mano armada se registró en inmediaciones del cuarto anillo y la radial 26, donde un repartidor fue interceptado por cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

Los antisociales siguieron a su víctima y, tras alcanzarlo, lo encañonaron para despojarlo de su motocicleta y su teléfono celular.

La víctima relató que el hecho ocurrió cuando se encontraba en una plaza de la zona, momento en el que los delincuentes llegaron de manera repentina.

“Que simplemente no me mueva, que si me movía que me lo plantaba el tiro. Te mueves y te lo planto, me decía”, contó aún afectado por lo sucedido.

Según su testimonio, uno de los sujetos descendió de la motocicleta y lo intimidó con un arma de fuego, mientras otro aprovechó para arrebatarle el celular. “Eran cuatro sujetos en dos motos. Uno me apunta y me intimida con arma de fuego y el otro se baja, me jala el teléfono y se llevaron la moto”, explicó.

El afectado también señaló que uno de los atracadores tenía acento extranjero y pidió a la Policía intensificar los operativos para dar con los responsables.

“El que me apuntaba, el que me intimidaba, aparentemente tenía acento extranjero, se podría decir venezolano o colombiano”, afirmó.

Lamentó la pérdida de sus pertenencias, ya que su motocicleta y su celular son sus principales herramientas de trabajo.

“Yo me dedico al delivery, tengo dos hijas que mantener, una familia, entonces es dura la pérdida”, expresó, pidiendo apoyo para que el caso no quede en la impunidad.

