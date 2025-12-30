Rodrigo Paz llama a diálogo “con la verdad y los números sobre la mesa”

En un momento de alta tensión social marcado por las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y diversos sectores sociales por el Decreto Supremo 5503, el presidente Rodrigo Paz lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales, reafirmando su postura de diálogo basada en la realidad económica del país. El pronunciamiento ocurre mientras su gabinete ministerial coordina la instalación de mesas técnicas para desactivar los conflictos.

"Encontrarnos con la verdad"

A través de su publicación, el jefe de Estado enfatizó que la resolución de los conflictos no debe ser solo política, sino técnica y transparente. "El diálogo no es solo sentarse a hablar, es encontrarnos con la verdad y los números sobre la mesa", señaló Paz, vinculando directamente la prosperidad de los productores y sectores sociales con la mejora en la salud y la educación nacional.

El mandatario también subrayó la necesidad de un cambio de rumbo económico, prometiendo eliminar trabas burocráticas y garantizar seguridad jurídica para incentivar el retorno de la inversión. Según sus palabras, el objetivo es "dejar atrás años de engaños para construir el futuro que Bolivia merece".





