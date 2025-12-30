Bebé abandonada en Santa Cruz se encuentra estable de salud y fue trasladada a un hogar

Una bebé de aproximadamente tres semanas de nacida fue abandonada la tarde del lunes en la calle Ana Barba, cerca de la iglesia Fátima, lo que generó gran conmoción entre los vecinos y movilizó a las autoridades de protección infantil.

La Defensoría de la Niñez activó de inmediato los protocolos de seguridad y la menor fue trasladada al Hospital de Niños. Tras la evaluación médica, se confirmó que la bebé se encuentra fuera de peligro, con peso adecuado, sin signos de violencia y en buen estado de salud general.

“De acuerdo con el informe que dio el pediatra, la niña se encuentra fuera de peligro, está en buen estado de salud y se encuentra en un hogar tras ser dada de alta”, indicó Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría de la Niñez.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a la mujer sosteniendo a la bebé en un brazo y cargando una bolsa con leche y pañales en el otro, mientras la deja en la jardinera de la Iglesia.

“Como se ve en las cámaras, ya está identificada la supuesta madre, por eso le hacemos un llamado para que pueda apersonarse a fin de no agravar su situación jurídica”, añadió Yabeta.

El jefe de la Defensoría recalcó que “el Código Penal es claro respecto al delito de abandono de niña o niño, es por eso que le pedimos a la madre que no agrave su situación”.

El hallazgo de la bebé se produjo gracias a un vecino que pasaba por el lugar y, al escuchar el llanto, dio aviso a la Unidad de Tránsito Policial (UTOP), que posteriormente informó a la Defensoría de la Niñez.

