¡Atención! Alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas en tres departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de alerta por fuertes precipitaciones; conozca las regiones específicas afectadas y hasta cuándo permanecerá el mal clima.

Jhovana Cahuasa

30/12/2025 8:45

Bolivia

Lluvias con tormentas eléctricas, entre moderadas y temporalmente fuertes, fueron pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El aviso de prioridad naranja estará vigente hasta la tarde de este martes 30 de diciembre.

La alerta señala que los montos acumulados de agua se situarán entre los 30 y 50 milímetros, afectando principalmente a diversas provincias de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí.

Zonas afectadas por el temporal

  • Departamento de Tarija: Las provincias de Eustaquio Méndez, Cercado, José María Avilés, Burdett O'Connor y el norte de la provincia Aniceto Arce.
  • Departamento de Chuquisaca: Las provincias de Oropeza, Jaime Zudáñez, Yamparáez, Tomina, Juana Azurduy, Hernando Siles, Nor Cinti y Sud Cinti.
  • Departamento de Potosí: Las provincias de Chayanta, Tomás Frías, Cornelio Saavedra y José María Linares.

El Senamhi recomienda a la población de estas regiones tomar los recaudos necesarios ante la intensidad de las descargas eléctricas y la posibilidad de crecidas repentinas de caudales.

 

