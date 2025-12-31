TEMAS DE HOY:
Eduardo Del Castillo Del Castillo FELCC

Policial

Cámaras captan a mujer que se hizo pasar por trabajadora del hogar y robó en una vivienda

El video muestra cómo la sospechosa revisa distintos ambientes de la casa antes de huir.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

30/12/2025 21:13

El video muestra cómo la falsa doméstica robó más de Bs 140 mil. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer, que se hizo pasar por trabajadora del hogar, recorrió una vivienda revisando distintos ambientes en busca de dinero y objetos de valor, antes de retirarse del lugar. Las imágenes forman parte de la denuncia presentada por una familia afectada por un robo.

De acuerdo con el relato de las víctimas, la mujer se presentó el sábado por la mañana en una licorería, donde aseguró que había llegado recientemente desde Sucre. Tras trabajar algunas horas en el local, la madre del propietario le consultó si podía realizar labores domésticas, propuesta que fue aceptada de inmediato.

Ese mismo día, la mujer fue llevada al domicilio familiar. En las grabaciones se observa que vestía un buzo, tenis, una polera manga larga de color calipso y un chaleco beige, además de portar un bolso plomo con rosado.

Las imágenes muestran cómo la sospechosa camina por distintos ambientes del inmueble, revisando de manera cuidadosa muebles y espacios, presuntamente con el objetivo de identificar dónde se guardaban objetos de valor.

 

 

Según la denuncia, al amanecer del domingo, cuando la propietaria salió del domicilio, la mujer aprovechó la situación para sustraer dinero en efectivo y joyas, para luego abandonar el lugar.

Las grabaciones fueron compartidas entre vecinos, lo que permitió identificar un patrón similar en otros robos, por lo que las víctimas pidieron a la población extremar precauciones al contratar personal eventual y solicitaron a las autoridades investigar el caso.

 

 

