Movilizados lanzan detonante en inmediaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Momentos de alta tensión se vivieron este martes en el centro de la ciudad de La Paz, cuando movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB) lanzaron una mecha y un detonante contra instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en el marco del noveno día de protestas.

De acuerdo con información preliminar, el artefacto explosivo no llegó a detonar, lo que evitó daños personales y materiales de mayor magnitud. Personal de Bomberos acudió de inmediato al lugar para realizar el levantamiento y la verificación del objeto.

Personal policial confirmó que se trataba de una masa de dinamita y señaló que el material está siendo analizado por personal especializado.

"A simple vista se observa una masa de dinamita, un fragmento. Estamos verificando con cuidado porque la manipulación requiere protocolos especiales. No se evidencia una mecha activa y, de acuerdo con el análisis de los gramos del material, se podrá determinar la magnitud de la explosión que pudo haberse generado", informó de manera preliminar.

El hecho se encuentra en proceso de investigación y las autoridades no descartan asumir acciones legales una vez se establezcan responsabilidades.

