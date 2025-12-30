En menos de 24 horas Del Castillo suma otro proceso en su contra

En menos de 24 horas de haber sido aprehendido, el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo enfrenta un segundo proceso penal. A la denuncia presentada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se suma ahora la acción legal impulsada por la familia del extinto Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (Fondioc).

Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, informó que se están adhiriendo formalmente a la denuncia presentada por Camacho en contra de Del Castillo, por presuntos hechos ocurridos durante el tiempo en que el exministro ejercía funciones.

"Eduardo Del Castillo fue ministro en un período en el que Marco Aramayo aún estaba con vida. Estamos sentando una denuncia por las torturas y vejámenes que él sufrió mientras se encontraba en la cárcel", afirmó Lara.

Por su parte, Marco Aramayo, hijo del exdirector del Fondioc, señaló que la aprehensión del exministro coincidió con la denuncia que la familia presentó recientemente, luego de haber recibido una amenaza en su contra este lunes.

“Ya hicimos la denuncia formal en contra del exministro Del Castillo por amenazas y esperamos que la justicia actúe de manera imparcial”, declaró.

Eduardo Del Castillo fue aprehendido este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando pretendía viajar al extranjero junto a su familia. La Fiscalía informó que en un plazo de 24 horas se definirá su situación jurídica.

