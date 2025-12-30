TEMAS DE HOY:
Nacionales

“Me alegra la caída y la detención de otro verdugo”: Zúñiga arremete contra Del Castillo en una carta

En un documento titulado "Cuando los dueños de Bolivia empiezan a caer", el exjefe militar afirma que la narrativa del golpe de Estado se está desmoronando. 

Red Uno de Bolivia

30/12/2025 17:45

Foto: ABI
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Desde su celda, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga expresó su satisfacción por la detención del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, a quien señaló como símbolo del abuso de poder y de haber utilizado a policías, fiscales y jueces como instrumentos de venganza política durante su gestión.

A través de una extensa carta titulada ‘Cuando los dueños de Bolivia empiezan a caer’, Zúñiga afirmó que permanece encarcelado por órdenes del expresidente Luis Arce y del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aunque sostuvo que “la celda no encarcela la dignidad ni el honor del soldado”.

En el documento, el exjefe militar acusa a una élite política de haber perseguido, torturado y fabricado delitos contra militares, policías y civiles, convirtiendo, según señala, a la justicia en un arma de persecución política.

Un nombre simboliza ese abuso de poder: Eduardo del Castillo”, señala Zúñiga, a quien acusa de despreciar a las Fuerzas Armadas y de usar personalmente a policías, fiscales y jueces para ejecutar represalias políticas.

En la carta, el exgeneral sostiene que Del Castillo “hizo llorar hogares enteros”, dejó a niños sin sustento y despojó de su trabajo y dignidad a militares. Además, aseguró que aún existen “cientos de presos políticos” en las cárceles del país por decisiones políticas.

Zúñiga también apuntó contra otras exautoridades y altos mandos policiales, a quienes acusó de mantener una supuesta narrativa falsa sobre un golpe de Estado y de seguir influyendo en el sistema judicial.

No voy a mentirle al pueblo: sí, celebro de verdad y me alegra la caída y la detención de otro verdugo que tanto daño hizo a Bolivia”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “los verdugos empiezan a caer”, que el relato se cae y que, aunque los soldados siguen presos.

Pero Bolivia espera que muy pronto rindan cuentas ante la justicia por todo el daño que hicieron: por el terror que sembraron en la población, por la maquinaria de venganza política que crearon y por el odio a las Fuerzas Armadas. Entre ellos: Marianela Prada, Edmundo Novillo, (junto a su informante Cnl. Yerko Camacho), Gral. Pol. Jhonny Aguilera, Hugo Moldiz ideólogo oscuro de décadas de daño a la y su operador Fernando Rodríguez”, agrega el documento.

 

