Always Ready hace oficial la contratación de Máximo Mamani

Always Ready confirmó de manera oficial la incorporación de Máximo Mamani como nuevo refuerzo para la próxima temporada. El anuncio fue realizado mediante las redes sociales del club, que le dio la bienvenida al futbolista que militó en las divisiones menores de Vélez Sarsfield.

El club publicó una imagen y un video en el que se destacan varias de las jugadas del jugador durante su etapa formativa en el club argentino, donde fue figura en distintas competencias.

“El talento de Máximo Mamani llega a El Alto. Bienvenido a la banda, la historia la escribimos juntos”, fue uno de los mensajes difundidos por el cuadro alteño en sus plataformas digitales.

Foto: Redes sociales.

Un día antes del anuncio oficial, la dirigencia de Always Ready ya había adelantado la llegada del futbolista. En declaraciones a Red Uno de Bolivia, el presidente Andrés Costa informó que Mamani llega por una temporada y que será parte del plantel que disputará la Copa Libertadores.

