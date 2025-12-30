TEMAS DE HOY:
Del Castillo FELCC Camacho

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Always Ready hace oficial la contratación de Máximo Mamani

El club alteño anunció la llegada del futbolista a través de sus redes sociales. El jugador se formó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield de Argentina. 

Martin Suarez Vargas

30/12/2025 18:16

Máximo Mamani, nuevo jugador de Always Ready. Foto: Redes sociales del club.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Always Ready confirmó de manera oficial la incorporación de Máximo Mamani como nuevo refuerzo para la próxima temporada. El anuncio fue realizado mediante las redes sociales del club, que le dio la bienvenida al futbolista que militó en las divisiones menores de Vélez Sarsfield.

El club publicó una imagen y un video en el que se destacan varias de las jugadas del jugador durante su etapa formativa en el club argentino, donde fue figura en distintas competencias.

“El talento de Máximo Mamani llega a El Alto. Bienvenido a la banda, la historia la escribimos juntos”, fue uno de los mensajes difundidos por el cuadro alteño en sus plataformas digitales.

Foto: Redes sociales.

Un día antes del anuncio oficial, la dirigencia de Always Ready ya había adelantado la llegada del futbolista. En declaraciones a Red Uno de Bolivia, el presidente Andrés Costa informó que Mamani llega por una temporada y que será parte del plantel que disputará la Copa Libertadores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD