Esta es la razón por la que Máximo Mamani llega a jugar a Bolivia

Máximo Mamani decidió sumarse a Always Ready y jugar en Bolivia la temporada 2026. 

Martin Suarez Vargas

30/12/2025 12:10

Máximo Mamani en la juvenil de Vélez Sarsfield. Foto: Internet.
Bolivia.

Máximo Mamani decidió jugar en Bolivia con Always Ready; el presidente del club revela que competirá en torneo internacional y en la liga nacional toda la temporada.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo tanto con Vélez como con el jugador. Ahora esperamos su llegada el 7 de enero para que comience la pretemporada con el equipo”, señaló Costa.

Mamani llega en préstamo con el objetivo de reforzar al plantel en la Copa Libertadores 2026 y seguir desarrollándose como futbolista.

“Conocemos la calidad de futbolista que es y estamos muy conformes. Queremos que haga una buena Copa Libertadores y siga creciendo”, agregó el presidente.

El mediocampista era figura indiscutible en la reserva de Vélez Sarsfield, pero no había sido promovido al primer equipo, por lo que esta oportunidad en Bolivia representa un paso clave en su carrera.

Máximo Mamani estará toda la temporada en Always Ready y, actualmente en proceso de naturalización para representar a Bolivia, se convierte en uno de los refuerzos más esperados por la Banda Roja del Alto, generando gran expectativa entre los hinchas.

