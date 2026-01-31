TEMAS DE HOY:
¡Atención! Hoy debuta oficialmente Máximo Mamani en el fútbol boliviano

El mediocampista ofensivo argentino-boliviano jugará su primer partido oficial en el país este sábado, cuando su equipo enfrente a ABB en el clásico de El Alto por el Torneo de Verano. 

Martin Suarez Vargas

31/01/2026 11:11

Arte gráfico de bienvenida de Always Ready a Máximo Mamani. Foto: Redes sociales.
El Alto, Bolivia.

Este sábado marcará un momento especial en la carrera de Máximo Mamani, quien tendrá su estreno oficial en el fútbol boliviano. El mediocampista ofensivo, formado en Vélez Sarsfield de Argentina, disputará por primera vez un torneo oficial del balompié nacional.

El debut se producirá desde las 17:30 en el estadio de Villa Ingenio, en el duelo frente a ABB, correspondiente al partido de ida del Torneo de Verano 2026, encuentro que además es considerado el clásico de El Alto.

Si bien Mamani ya tuvo minutos en Bolivia, estos fueron con la selección nacional en un partido amistoso, por lo que el compromiso de esta tarde significará su primera aparición oficial a nivel de clubes dentro de una competencia reconocida por el fútbol boliviano.

El futbolista tendrá la oportunidad de mostrarse ante el director técnico Julio César Baldivieso, quien podría darle minutos en este primer cruce del certamen de preparación. El Torneo de Verano se presenta, así como el escenario ideal para que Mamani inicie formalmente su camino en el fútbol nacional.

