"Es un sistema criminal": El crudo relato de los choferes del transporte público en Santa Cruz

Jhonny Contreras, dirigente de la Federación de Choferes Asalariados de Santa Cruz, define la realidad de su sector como un auténtico ‘sistema criminal’ que somete a los trabajadores. Tras 40 años de servicio, el representante denuncia que ni el Gobierno Municipal ni la Policía cumplen con su labor de regular y fiscalizar el transporte público.

La crítica se extiende directamente hacia la Unidad de Tránsito, institución a la que Contreras señala como el ‘principal extorsionador’ de los conductores de micro en la ciudad.

Según el dirigente, los efectivos no asisten en las rutas, sino que acechan en las rotondas para quitar licencias cuando los choferes, presionados por el tiempo, cometen infracciones.

El sistema de multas por "minuto de retraso" es señalado como el motor de la violencia vial que cobra vidas de peatones en las calles cruceñas. Contreras afirma que existe una "complicidad intelectual" entre fiscales de línea y presidentes de sindicatos, quienes obligan al conductor a pelear por cada pasajero.

La explotación laboral se traduce en jornadas extenuantes de 18 horas diarias bajo una modalidad de pago "a destajo" que no incluye sueldos fijos ni alimentación.

“Ninguna línea maneja una planilla de pago; al final del día tenemos que ver cuánto hemos ganado tras pagar por nuestra propia ropa de trabajo”, lamenta el vocero.

Ante este escenario, la federación mantiene una postura firme de rechazo absoluto a cualquier incremento en el precio del pasaje de transporte. Para los choferes, una subida en la tarifa no mejoraría sus condiciones, sino que profundizaría la explotación laboral que sufren en pleno siglo XXI, según lo que indica.

