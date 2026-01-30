"Lo perdono ": El desgarrador pedido del padre de Sebastián y la lucha por cambiar el Código Penal

La tragedia que segó la vida de Sebastián Vespa en Santa Cruz ha tomado un matiz de profunda humanidad tras las declaraciones de su progenitor ante los medios.

“Lo perdono”, manifestó el padre del joven, aunque aclaró con firmeza que el perdón no exime al conductor de la responsabilidad legal por su imprudencia.

El fatal incidente quedó registrado en videos de seguridad que muestran cómo el chofer del micro invadió el carril contrario antes del impacto. Ante estas pruebas, la Justicia determinó dictar una detención preventiva de 180 días para el imputado mientras avanzan las investigaciones del caso.

La indignación social por este suceso ha trascendido el duelo familiar, impulsando una movilización civil para exigir cambios estructurales en la normativa vigente. Los organizadores denuncian que las penas actuales para atropellos y lesiones graves son insuficientes para garantizar una verdadera justicia en el país.

Convocatoria que circula en Redes Sociales.

Bajo el lema "Justicia para Sebastián", se ha convocado a una concentración pacífica este 31 de enero a las 18:00 en el monumento a El Cristo. La ciudadanía buscará presionar por la modificación de los artículos 261 y 262 del Código Penal, bajo la premisa de que tres años de cárcel no compensan la pérdida de una vida.

