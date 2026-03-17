Tragedia en la vía al oriente: Minibus de pasajeros se estrella contra un tráiler y deja varios heridos

Un violento accidente de tránsito conmocionó la tarde de este lunes la carretera que conecta a Cochabamba con el oriente del país. Un vehículo de transporte público, colisionó frontalmente contra un camión tráiler a la altura de Colomi, dejando como saldo múltiples personas heridas y daños materiales de consideración.

Rescate civil ante la emergencia

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando el motorizado —identificado como parte del sindicato de transporte Entre Ríos— impactó contra el vehículo de carga pesada por causas que aún se encuentran bajo investigación. La fuerza del choque destruyó por completo la parte frontal del minibus, atrapando a varios pasajeros en su interior.

Ante la ausencia inmediata de equipos de emergencia, conductores y viajeros que circulaban por la ruta detuvieron sus vehículos para auxiliar a las víctimas. Con maniobras de fuerza, lograron sacar a los heridos del interior del transporte público mientras solicitaban ayuda médica urgente.

Estado de los afectados

Testigos en el lugar reportaron que el escenario era desolador debido a los gritos de auxilio y la gravedad de las lesiones de algunos ocupantes. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras que el tráfico en la zona se vio severamente interrumpido.

Las autoridades de Tránsito ya se han desplazado al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar si el accidente se debió a exceso de velocidad, una invasión de carril o las condiciones climáticas de la zona.

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