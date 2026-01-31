El candidato Carlos Palenque propone una "reingeniería financiera" como eje central para la gestión de La Paz

En el marco de la presentación de su programa de gobierno, el candidato a la alcaldía de La Paz por la alianza 'Libre', Carlos “Cae” Palenque, señaló que la prioridad absoluta de su gestión será la estabilidad económica del municipio. Según el postulante, cualquier promesa de infraestructura es inviable sin antes sanear las cuentas fiscales de una institución que considera "totalmente quebrada".

Reingeniería financiera y priorización del gasto

Palenque enfatizó que la "megaobra" de su gestión no será de cemento, sino administrativa. El objetivo es reordenar el gasto público para incrementar presupuestos en áreas críticas como salud y educación.

"Si alguien viene a ofrecer que va a construir una y otra cosa (...) sin hablar primero que nada de la reingeniería financiera que necesita el gobierno municipal, está mintiendo y está haciendo demagogia", afirmó el candidato.

Su plan contempla elevar el presupuesto de salud del actual 8% o 9% hasta un 15%, fortaleciendo principalmente el primer nivel de atención. Asimismo, aclaró que la recaudación de impuestos no subirá, sino que se buscará mejorar las condiciones para que el ciudadano tribute de manera voluntaria y eficiente.

Transporte: El tren eléctrico y el PumaKatari

En materia de movilidad urbana, la propuesta estrella es la implementación de un tren eléctrico que una las laderas este y oeste de la ciudad (desde Cotahuma hasta San Antonio). Palenque explicó que, debido a la falta de recursos municipales, esta obra se ejecutaría bajo el modelo de concesiones internacionales.

"Nosotros como gobierno municipal vamos a supervisar el costo del pasaje (...) el trabajo del gobierno municipal [es] no pagar el sueldo, no pagar el tren, no pagar la inversión", explicó, detallando que empresas extranjeras asumirían el costo y mantenimiento a cambio de la administración del servicio por un tiempo determinado.

Respecto al sistema PumaKatari, el candidato criticó que actualmente el servicio opera por debajo de su capacidad y planteó una reorganización vial para evitar que las rutas del transporte tradicional y el municipal se sobrepongan, eliminando el colapso en las avenidas principales.

Seguridad y riesgos con Inteligencia Artificial

La propuesta para combatir la inseguridad ciudadana y prevenir desastres naturales se apoya en la modernización tecnológica. Palenque propone sustituir el alumbrado público por luminarias LED equipadas con inteligencia artificial y cámaras conectadas directamente a la Policía Boliviana.

"La inteligencia artificial detecta aglomeraciones sospechosas, movimientos sospechosos (...) vamos a prevenir, lo mismo que pasa en riesgos. Actualmente lo único que hacemos es reaccionar después de lo que sucede", señaló.

En cuanto a la gestión de riesgos, cuestionó el enfoque actual de "resiliencia" (reacción post-desastre) y planteó retomar la prevención técnica, reincorporando a especialistas en geología e ingeniería que fueron apartados de la comuna.

Apertura internacional y transparencia

Finalmente, el líder de 'Libre' se comprometió a reactivar la Agencia Municipal de Cooperación para captar recursos de organismos internacionales, asegurando que la fiscalización externa es necesaria para una administración transparente.

"Nosotros vamos a abrir las puertas de la alcaldía de La Paz al mundo de nuevo para poder, a través de concesiones y cooperación internacional, hacer funcionar el tema", concluyó.

