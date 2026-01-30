Regreso a clases con normas estrictas: recuerda las prohibiciones escolares 2026

El inicio del año escolar ya tiene fecha y también nuevas reglas. Con la Resolución Ministerial N° 0001/2026, el Ministerio de Educación definió las Normas Generales para la Gestión Educativa 2026, que establecen una serie de prohibiciones obligatorias para unidades educativas fiscales, privadas y de convenio en todo el país.

Celulares fuera del aula

Una de las disposiciones más estrictas es la prohibición “terminante” del uso de celulares durante las clases, tanto para estudiantes como para maestros. La normativa busca evitar distracciones y fortalecer el proceso educativo en el aula.

Además, se instruye a las direcciones no retener a estudiantes dentro o fuera del establecimiento por llegadas tardías.

Uniformes no obligatorios

Ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a clases por no vestir uniforme. Tampoco se puede obligar a los padres a comprar uniformes o útiles escolares en un proveedor específico.

La normativa también exige respetar la vestimenta cultural de estudiantes de pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos.

Prohibidos los viajes de promoción

Quedan prohibidos los viajes de promoción en todo el sistema educativo.

Las excursiones o viajes de servicio social solo podrán realizarse con autorización del director de la unidad educativa, del director distrital y con permiso escrito de los padres o tutores.

Cero discriminación

La resolución prohíbe rechazar la inscripción de estudiantes por motivos de religión, identidad de género, situación económica, embarazo adolescente, discapacidad, color de piel, pertenencia cultural o porque sus padres estén privados de libertad.

Las unidades educativas están obligadas a inscribir a hijos de migrantes, refugiados y familias diplomáticas.

Violencia escolar: denuncia obligatoria

Se prohíbe cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual.

Directores, maestros y personal administrativo deben denunciar de inmediato casos de violación, estupro, abuso o acoso sexual. La omisión de denuncia también será sancionada.

Derecho a estudiar garantizado

Está prohibido expulsar o negar la permanencia a estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad. Las unidades educativas deben brindar apoyo para que continúen y concluyan sus estudios.

Quioscos escolares bajo control

No se permitirá la venta de alimentos no saludables, productos con exceso de azúcar, sal o grasa, ni alimentos importados sin registro sanitario del SENASAG.

Solo los porteros están autorizados a vender alimentos dentro de los colegios.

Padres de familia: límites claros

Se prohíbe el ingreso de padres durante horas de clase sin autorización.

Las juntas escolares no podrán exigir aportes económicos para fiestas, agasajos u otros gastos innecesarios, ni intervenir en decisiones técnico-pedagógicas.

Calendario escolar 2026

Inicio de clases: lunes 2 de febrero

Cierre de gestión: miércoles 2 de diciembre de 2026

