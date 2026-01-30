Regreso a clases con normas estrictas: recuerda las prohibiciones escolares 2026

Desde el uso del celular hasta los viajes de promoción, el Ministerio de Educación estableció prohibiciones clave que deben cumplirse en todos los colegios del país durante la gestión escolar 2026.
El inicio del año escolar ya tiene fecha y también nuevas reglas. Con la Resolución Ministerial N° 0001/2026, el Ministerio de Educación definió las Normas Generales para la Gestión Educativa 2026, que establecen una serie de prohibiciones obligatorias para unidades educativas fiscales, privadas y de convenio en todo el país.
Celulares fuera del aula
Una de las disposiciones más estrictas es la prohibición “terminante” del uso de celulares durante las clases, tanto para estudiantes como para maestros. La normativa busca evitar distracciones y fortalecer el proceso educativo en el aula.
Además, se instruye a las direcciones no retener a estudiantes dentro o fuera del establecimiento por llegadas tardías.
Uniformes no obligatorios
Ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a clases por no vestir uniforme. Tampoco se puede obligar a los padres a comprar uniformes o útiles escolares en un proveedor específico.
La normativa también exige respetar la vestimenta cultural de estudiantes de pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos.
Prohibidos los viajes de promoción
Quedan prohibidos los viajes de promoción en todo el sistema educativo.
Las excursiones o viajes de servicio social solo podrán realizarse con autorización del director de la unidad educativa, del director distrital y con permiso escrito de los padres o tutores.
Cero discriminación
La resolución prohíbe rechazar la inscripción de estudiantes por motivos de religión, identidad de género, situación económica, embarazo adolescente, discapacidad, color de piel, pertenencia cultural o porque sus padres estén privados de libertad.
Las unidades educativas están obligadas a inscribir a hijos de migrantes, refugiados y familias diplomáticas.
Violencia escolar: denuncia obligatoria
Se prohíbe cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual.
Directores, maestros y personal administrativo deben denunciar de inmediato casos de violación, estupro, abuso o acoso sexual. La omisión de denuncia también será sancionada.
Derecho a estudiar garantizado
Está prohibido expulsar o negar la permanencia a estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad. Las unidades educativas deben brindar apoyo para que continúen y concluyan sus estudios.
Quioscos escolares bajo control
No se permitirá la venta de alimentos no saludables, productos con exceso de azúcar, sal o grasa, ni alimentos importados sin registro sanitario del SENASAG.
Solo los porteros están autorizados a vender alimentos dentro de los colegios.
Padres de familia: límites claros
Se prohíbe el ingreso de padres durante horas de clase sin autorización.
Las juntas escolares no podrán exigir aportes económicos para fiestas, agasajos u otros gastos innecesarios, ni intervenir en decisiones técnico-pedagógicas.
Calendario escolar 2026
Inicio de clases: lunes 2 de febrero
Cierre de gestión: miércoles 2 de diciembre de 2026
