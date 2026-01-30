Este lunes arranca el pago de la renta de enero: todo lo que necesita saber

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que a partir del lunes 2 de febrero se iniciará el pago de las rentas correspondientes al mes de enero, a nivel nacional, a través del Banco Unión y las modalidades de pago habilitadas.

El director general del Senasir, Alberto Bonadona Cossío, aseguró que el pago de las rentas está plenamente garantizado y destacó que la institución avanza en un proceso de modernización, digitalización y mejora de la atención a rentistas y derechohabientes.

De acuerdo con la entidad, el pago beneficiará a más de 68 mil personas, entre rentistas y derechohabientes. Del total, alrededor de 37 mil corresponden a titulares y más de 31 mil a derechohabientes, con un desembolso que supera los Bs 267 millones, recursos que también contribuyen a dinamizar la economía nacional.

El Senasir recomendó a los beneficiarios verificar su documentación antes de acudir a las entidades financieras, con el objetivo de evitar retrasos y demoras innecesarias. Para quienes opten por el cobro presencial en el Banco Unión, es indispensable presentar la cédula de identidad vigente y en buen estado, además de la última boleta de pago.

Asimismo, la institución sugirió utilizar, cuando sea posible, la modalidad de abono directo en cuenta, considerada la opción más segura y cómoda, ya que evita filas y desplazamientos, especialmente para las personas adultas mayores.

El Senasir recordó que las agencias del Banco Unión atenderán en sus horarios habituales y recomendó a los rentistas acudir acompañados de una persona de confianza al momento de retirar su dinero, como medida de seguridad.

“El pago de la renta está plenamente garantizado y se iniciará el 2 de febrero. Queremos que el rentista cobre su pensión con tranquilidad y comodidad”, afirmó Bonadona.

