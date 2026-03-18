Gobierno inicia proceso para eliminar decreto de arancel cero a la importación de soya

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó este miércoles que el Gobierno ya trabaja en la abrogación del decreto que establece el arancel cero para la importación de soya, en el marco de los acuerdos alcanzados con sectores productivos.

“Ya está en un proceso de abrogación este decreto”, afirmó, al señalar que incluso se hizo llegar la documentación correspondiente a los dirigentes.

Serrano remarcó que esta decisión responde a los compromisos asumidos tras el diálogo sostenido con productores, particularmente luego del conflicto registrado en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz.

“Desde el momento que se hizo el compromiso se está en el proceso correspondiente”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que no tendrían sentido nuevas medidas de presión sobre este tema y reiteró que el Gobierno mantiene una política de diálogo permanente.

Asimismo, recordó que el decreto fue emitido inicialmente a solicitud de los propios sectores productivos junto a la industria, pero que posteriormente se planteó su eliminación tras el desconocimiento de algunos representantes.

Serrano agregó que el Ejecutivo continuará trabajando con los productores para fortalecer la producción nacional, garantizar el abastecimiento interno y generar excedentes para la exportación.

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