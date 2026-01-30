¡Atención, La Paz! Estas son las nuevas tarifas diferenciadas del transporte público

Ante el inicio de clases este lunes, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) realizó el lanzamiento oficial de las tarifas diferenciadas del transporte público para escolares, adultos mayores y personas con discapacidad.

El director municipal de Movilidad, Erick Millares, informó que el pasaje escolar en minibuses será de Bs 2,50, mientras que en micros la tarifa diferenciada para escolares, adultos mayores y personas con discapacidad será de Bs 1,80.

“La tarifa escolar es de Bs 2,50 y en micros es Bs 1,80 la tarifa diferenciada para personas con discapacidad y el adulto mayor. También queremos anunciar que en el servicio del PumaKatari tenemos una tarifa preferencial de Bs 2,50 en efectivo y Bs 2 con tarjeta”, explicó Millares.

Alcance y horarios

La autoridad aclaró que en otros servicios de transporte público, como taxis y trufis, no existe tarifa diferenciada para estos sectores.

Asimismo, indicó que la tarifa diferenciada estará vigente de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 20:00, a partir de este próximo lunes.

Compromisos del sector transporte

Por otro lado, el sector del autotransporte se comprometió a instalar mesas técnicas para identificar y sancionar a los conductores que incumplen sus rutas, con el fin de mejorar el servicio y garantizar el respeto a las tarifas establecidas.

El GAMLP señaló que se realizarán controles permanentes para verificar el cumplimiento de las tarifas diferenciadas en beneficio de los sectores vulnerables.

