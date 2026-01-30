El mundo del deporte tiene una nueva estrella… y apenas sabe hablar. Jude Owens, un niño británico de 2 años y 261 días, dejó boquiabiertos a fanáticos y profesionales del billar tras convertirse en la persona más joven en la historia en batir dos récords Guinness en esta disciplina.

El pequeño, oriundo de Manchester (Inglaterra), logró ejecutar con éxito dos jugadas de alto nivel técnico: un “pool bank shot” y un “snooker double pot”, hazañas que requieren precisión, coordinación y control, incluso para jugadores experimentados.

Las impresionantes imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial de Guinness World Records en la red social X, donde rápidamente se viralizaron y generaron miles de reacciones en todo el mundo.

Su padre, Luke Owens, reveló que Jude comenzó a jugar billar desde los dos años y que su talento parece innato.

“Jude ha conseguido muchísimo en muy poco tiempo. Que haya logrado no uno, sino dos récords mundiales, es algo increíble. ¿Cómo se supera eso?”, expresó emocionado.

Desde Guinness también destacaron el logro. Craig Glenday, editor de la organización, celebró la hazaña del pequeño.

Tiene solo 2 años y ya hizo historia: Jude Owens rompe dos récords Guinness en billar. Foto EFE

“Nos alegra darle la bienvenida a la familia de Guinness World Records. Jude demuestra habilidad, entusiasmo y una determinación fuera de lo común para su edad”, afirmó.

Con su destreza precoz y una técnica que sorprende incluso a profesionales, Jude Owens ya es considerado una de las mayores promesas infantiles del deporte a nivel global. Y aunque su carrera recién comienza, el mundo ya lo mira como un verdadero fenómeno.

