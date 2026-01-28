Ni CV ni entrevistas: así es la competencia de drones que te puede dar empleo

¿Quieres trabajar en una de las empresas más reconocidas del mundo en el desarrollo de drones? Entonces no bastará con enviar un currículum: habrá que ganar una carrera aérea.

El fabricante de drones Anduril anunció el lanzamiento del AI Grand Prix, una competencia de velocidad que pondrá a prueba las habilidades de programadores, ingenieros y especialistas en software autónomo. El certamen fue presentado por Palmer Luckey, CEO de la compañía y fundador de Oculus, la firma de realidad virtual adquirida por Facebook (hoy Meta) en 2014.

La propuesta es tan llamativa como inusual: los ganadores se repartirán 500.000 dólares y obtendrán la posibilidad de ser contratados por Anduril, sin pasar por los tradicionales procesos de selección y entrevistas.

Drones sin control humano

A diferencia de las competencias tradicionales, los drones no serán pilotados de forma manual. Cada equipo deberá desarrollar su propio sistema de control autónomo, capaz de guiar el vehículo aéreo sin intervención humana.

“La autonomía ha avanzado hasta el punto en que ya no es necesario que una persona controle cada dron”, explicó Luckey en diálogo con TechCrunch. Según el empresario, la competencia busca demostrar cómo el talento en programación puede hacer que estas máquinas “vuelen por sí mismas”.

Una carrera con reglas poco comunes

Otra particularidad del evento es que no se utilizarán drones fabricados por Anduril, sino modelos de la startup Neros Technologies. La decisión responde a una cuestión técnica: los drones de Anduril son demasiado grandes para el circuito elegido, ubicado en Ohio, Estados Unidos.

“Necesitábamos drones pequeños y extremadamente rápidos, ideales para este tipo de competencia”, detalló Luckey.

La organización espera la participación de al menos 50 equipos de distintos países. El torneo se disputará en tres rondas, comenzará en abril y tendrá su final en noviembre. Si el formato resulta exitoso, Anduril no descarta ampliar la competencia y sumar nuevas plataformas.

Más que drones de carreras

Anduril no es una empresa cualquiera dentro del sector tecnológico. La firma se especializa en desarrollos para el ámbito militar y de defensa, y ha ganado notoriedad por sus contratos con el Ejército de Estados Unidos.

Con esta iniciativa, la compañía busca atraer talento de alto nivel y, al mismo tiempo, mostrar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial aplicada a sistemas autónomos.

