Deportes

Kolo Muani sufre un accidente con su auto de lujo en la previa del duelo por Champions

El futbolista francés del Tottenham protagonizó un accidente mientras se dirigían al aeropuerto de Stansted; el técnico Thomas Frank dijo que se encuentra bien.

Martin Suarez Vargas

28/01/2026 13:09

Izquierda: Randal Kolo Muani con la camiseta de Tottenham. Derecha: el estado en el que quedó el auto de lujo del jugador. Foto: redes sociales.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

Kolo Muani, delantero francés del Tottenham, sufrió un accidente con su auto de lujo, valuada en 350.000 euros, mientras se dirigía al aeropuerto de Stansted. El vehículo perdió el control debido al reventón del neumático delantero derecho, provocando daños importantes en la parte frontal, el parabrisas agrietado y el despliegue del airbag.

Wilson Odobert, quien viajaba en otro auto detrás de Muani, fue testigo del incidente y se detuvo para asegurarse de que su compañero estuviera en buen estado. Ambos jugadores resultaron ilesos y recibieron asistencia tras el percance, que ocurrió en una zona donde previamente se había registrado otro accidente, obligando a cortar parte del tráfico entre las salidas 24 y 25 de la M25.

El técnico del Tottenham, Thomas Frank, abordó el incidente durante la rueda de prensa previa al partido europeo y restó dramatismo al hecho: “Kolo Muani y Wilson Odobert se encuentran bien. Lamentablemente, se vieron implicados en un pequeño accidente de tráfico. Fue un reventón de neumático. Todos los involucrados están bien. Viajarán un poco más tarde esta noche”.

A pesar del susto y de los daños materiales, ambos jugadores estarán disponibles para el próximo compromiso del Tottenham ante el Eintracht Frankfurt, y se sumarán a la concentración del equipo horas después de ocurrido el accidente.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

