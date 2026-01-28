Kolo Muani, delantero francés del Tottenham, sufrió un accidente con su auto de lujo, valuada en 350.000 euros, mientras se dirigía al aeropuerto de Stansted. El vehículo perdió el control debido al reventón del neumático delantero derecho, provocando daños importantes en la parte frontal, el parabrisas agrietado y el despliegue del airbag.

Wilson Odobert, quien viajaba en otro auto detrás de Muani, fue testigo del incidente y se detuvo para asegurarse de que su compañero estuviera en buen estado. Ambos jugadores resultaron ilesos y recibieron asistencia tras el percance, que ocurrió en una zona donde previamente se había registrado otro accidente, obligando a cortar parte del tráfico entre las salidas 24 y 25 de la M25.

El técnico del Tottenham, Thomas Frank, abordó el incidente durante la rueda de prensa previa al partido europeo y restó dramatismo al hecho: “Kolo Muani y Wilson Odobert se encuentran bien. Lamentablemente, se vieron implicados en un pequeño accidente de tráfico. Fue un reventón de neumático. Todos los involucrados están bien. Viajarán un poco más tarde esta noche”.

A pesar del susto y de los daños materiales, ambos jugadores estarán disponibles para el próximo compromiso del Tottenham ante el Eintracht Frankfurt, y se sumarán a la concentración del equipo horas después de ocurrido el accidente.

