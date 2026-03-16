Félix Oros anuncia el fin de las grúas de Tránsito y recuperar las calles de la ciudad

El candidato por la agrupación Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Oros, participó en la ronda de preguntas, réplicas y dúplicas durante el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

La intervención del candidato se dio en el marco de la dinámica establecida para el encuentro, en la que los aspirantes no solo exponen sus propuestas, sino que también tienen la posibilidad de formular consultas a sus contrincantes y responder a cuestionamientos planteados por otros participantes.

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