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Félix Oros anuncia el fin de las grúas de Tránsito y recuperar las calles de la ciudad

El candidato del MTS adelantó que las grúas de tránsito en el centro de la capital cruceña tienen los días contados y que esos recursos de multas financiarán programas sociales.  

Red Uno de Bolivia

15/03/2026 22:22

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El candidato por la agrupación Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Oros, participó en la ronda de preguntas, réplicas y dúplicas durante el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

La intervención del candidato se dio en el marco de la dinámica establecida para el encuentro, en la que los aspirantes no solo exponen sus propuestas, sino que también tienen la posibilidad de formular consultas a sus contrincantes y responder a cuestionamientos planteados por otros participantes.

 

Nota en desarrollo... 

 

 

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