Félix Oros propone el ‘Poder los 15’ y desconcentrar la gestión

El candidato a la Alcaldía por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Oros, participa este domingo en el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Oros forma parte del primer bloque del debate, junto a otros cinco aspirantes a la Alcaldía, en un espacio en el que se abordarán temas relacionados con desarrollo humano, gestión municipal, economía local, movilidad urbana y sostenibilidad de la ciudad.

Durante su presentación, el candidato presentó su plan ‘El poder de los 15’ que consiste en llevar la gestión a los 15 distritos para que sean los encargados de administrar sus recursos y que sean los vecinos los encargados de decidir las obras que quieran implementar en sus distritos municipales.

El evento organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), tiene el objetivo de que la población conozca las propuestas y planes de gobierno de los candidatos que buscan dirigir la administración municipal de la capital cruceña.

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